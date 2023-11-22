‫وصول وزير الخارجية الايراني حسين امير عبد اللهيان الى بيروت  ‫في زيارة رسمية للقاء المسؤولين اللبنانيين  – موقع قناة المنار – لبنان
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November 22 2023 - 13:30

‫وصول وزير الخارجية الايراني حسين امير عبد اللهيان الى بيروت  ‫في زيارة رسمية للقاء المسؤولين اللبنانيين 

منذ 51 mins 22 November، 2023
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