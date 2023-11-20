إعلام العدو: سقوط صاروخ فلسطيني بمدينة “حولون” في منطقة  ‫الوسط – موقع قناة المنار – لبنان
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November 20 2023 - 18:36

إعلام العدو: سقوط صاروخ فلسطيني بمدينة “حولون” في منطقة  ‫الوسط

منذ 9 mins 20 November، 2023
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