‫مراسل المنار: تجدد الغارات الصهيونية على مخيم النصيرات وسط  ‫قطاع غزة  – موقع قناة المنار – لبنان
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November 20 2023 - 18:34

‫مراسل المنار: تجدد الغارات الصهيونية على مخيم النصيرات وسط  ‫قطاع غزة 

منذ 2 ساعة 20 November، 2023
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