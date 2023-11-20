مراسل المنار: 4 شهداء وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى جراء  ‫قصف صهيوني على منزل بمنطقة المغراقة وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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November 20 2023 - 18:34

مراسل المنار: 4 شهداء وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى جراء  ‫قصف صهيوني على منزل بمنطقة المغراقة وسط قطاع غزة

منذ 2 ساعة 20 November، 2023
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