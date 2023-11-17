مراسل المنار : ‏تعرض منطقة “خلة وردة” وأطراف الحارة الغربية في بلدة عيتا الشعب⁩ لقصف مدفعي صهيوني – موقع قناة المنار – لبنان
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November 17 2023 - 16:36

مراسل المنار : ‏تعرض منطقة “خلة وردة” وأطراف الحارة الغربية في بلدة عيتا الشعب⁩ لقصف مدفعي صهيوني

منذ 1 ساعة 17 November، 2023
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