‫مراسل المنار: قوات العدو الاسرائيلي جمعت وأخذت جثامين  ‫الشهداء التي كانت موجودة في ساحة مستشفى الشفاء في غزة  – موقع قناة المنار – لبنان
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November 16 2023 - 15:10

‫مراسل المنار: قوات العدو الاسرائيلي جمعت وأخذت جثامين  ‫الشهداء التي كانت موجودة في ساحة مستشفى الشفاء في غزة 

منذ 32 mins 16 November، 2023
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