طوفان الأقصى| 96% من سكان غزة يعيشون في فقر بسبب العدوان الصهيوني – موقع قناة المنار – لبنان
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November 16 2023 - 10:12

طوفان الأقصى| 96% من سكان غزة يعيشون في فقر بسبب العدوان الصهيوني

منذ 20 mins 16 November، 2023
اقتصاد - صفحات منوعة

المصدر: موقع المنار

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