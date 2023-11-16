طوفان الأقصى| 96% من سكان غزة يعيشون في فقر بسبب العدوان الصهيوني – موقع قناة المنار – لبنان
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طوفان الأقصى| 96% من سكان غزة يعيشون في فقر بسبب العدوان الصهيوني
منذ 20 mins
16 November، 2023
اقتصاد
-
صفحات منوعة
المصدر:
موقع المنار
الفقر
طوفان الاقصى
غزة
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