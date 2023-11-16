‫اعلام العدو: 5 اصابات بعضها حرج جراء عملية اطلاق نار عند ‫حاجز النفق قرب بيت لحم  – موقع قناة المنار – لبنان
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November 16 2023 - 10:12

‫اعلام العدو: 5 اصابات بعضها حرج جراء عملية اطلاق نار عند ‫حاجز النفق قرب بيت لحم 

منذ 44 mins 16 November، 2023
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