وزارة الداخلية: وصول إصابات إلى مستشفى شهداء الأقصى إثر استهداف الاحتلال أبراج القسطل شرق دير البلح وسط القطاع – موقع قناة المنار – لبنان
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November 15 2023 - 13:16

وزارة الداخلية: وصول إصابات إلى مستشفى شهداء الأقصى إثر استهداف الاحتلال أبراج القسطل شرق دير البلح وسط القطاع

منذ 49 mins 15 November، 2023
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