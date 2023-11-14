آخر التطورات والاوضاع في قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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November 14 2023 - 15:14

آخر التطورات والاوضاع في قطاع غزة

منذ 46 mins 14 November، 2023
عربي وإقليمي - فلسطين

آخر التطورات والاوضاع في قطاع غزة مع مدير مكتب قناة المنار في القطاع عماد عيد

 

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