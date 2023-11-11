المقاومة الإسلامية استهدفت قوة مشاة مؤلّلة في تلة الكرنتينا في منطقة حدب يارون وحقّقت إصابات مؤكدة – موقع قناة المنار – لبنان
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November 11 2023 - 12:10

المقاومة الإسلامية استهدفت قوة مشاة مؤلّلة في تلة الكرنتينا في منطقة حدب يارون وحقّقت إصابات مؤكدة

منذ 1 ساعة 11 November، 2023
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