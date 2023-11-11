حماس تحمّل “بايدن” مسؤولية جرائم العدو بحق المستشفيات وتُطالب الأمم المتحدة بالتدخل الفوري

حذّرت حركة حماس، من تداعيات تصعيد “جيش الاحتلال النازي لقصفه الهمجي في محيط مجمع الشفاء الطبي للمرّة الخامسة خلال أربع وعشرين ساعة”، داعية الأمم المتحدة الى تحمّل مسؤولياتها في حماية المدنيين والمستشفيات، وفق القوانين الدولية.

وفي بيان لها، حمّلت حركة حماس، الإدارة الأمريكية والرئيس بايدن المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة البشعة ضدّ الطواقم الطبيّة، والمرضى والجرحى والنازحين، في المشفى ومحيطه.

ودعت الحركة، الأمم المتحدة والدول العربية والإسلامية، إلى التدخل فوراً لوقف هذا العدوان الوحشي، وتحمّل المسؤولية السياسية والقانونية في حماية المدنيين والمستشفيات، التي تعد مناطق آمنة وفق القوانين الدولية.

وأكّدت حركة حماس، أنّ ” الصمت وعدم تجاوز مربع الإدانة والاستنكار إلى الفعل الجاد ضد الاحتلال وسياساته النازية يعد تشجيعًا له لمواصلة جرائمه، وفي ذلك مسؤولية تاريخية ستبقى تلاحق كل الذين قصّروا وتخاذلوا عن حماية الأطفال والمدنيين العزّل، في قطاع غزّة”.

المصدر: وكالات