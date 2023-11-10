الشيخ دعموش : التوغل البري في غزة لن يحقق للعدو أهدافه ولن يوصله إلى نتيجة

شدّد نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي ‏دعموش على أن الرهان اليوم ليس على القمّة العربية الاستثنائية، وإنّما على صبر وصمود وثبات أهل غزة وعلى المقاومة الباسلة، والتي تؤكد كل يوم بالرغم من ضراوة المواجهة أنها قوية ومقتدرة ومتماسكة، وهي تخوض المعركة مع العدو بكل عزم وشجاعة، وتتصدى بقوة لاختراقاته البرية وتستنزفه وتلحق بجنوده ودباباته خسائر لا يتصورها.

وخلال خطبة الجمعة، أكد الشيخ دعموش أن التوغل البري إلى داخل مدينة غزة وإطالة أمد المواجهة لن يحققا للعدو الصهيوني أهدافه، ولن يوصلاه إلى نتيجة. وقال: “إذا كان العدو يراهن على أن مواصلة المجازر والتدمير من جهة، وعمليات القضم والتوغل إلى داخل مدينة غزة من جهة أخرى يمكّناه من سحق المقاومة أو هزيمة واستسلام أهل غزة فهو واهم جدًا، فالشعب الذي يخرج من تحت الركام والدمار ويعبر عن ثباته وتمسكه بالمقاومة، هذا الشعب لا يهزم ولا يستسلم ولا يخرج من أرضه”.

ورأى الشيخ دعموش أن المقاومة التي يقتحم مجاهدوها دبابات العدو، ‏ويضعون العبوات عليها والجنود مختبئون فيها ولا يجرؤون على ‏مواجهة مجاهدي المقاومة وجها لوجه، لا ‏تُسحق ولا يمكن لأي قوة أن تقضي عليها، والقضاء عليها هو ضرب من ‏الخيال والوهم.

وشدّد على أن المعركة اليوم، في لبنان وفلسطين، هي معركة الصبر والصمود والثبات والتحمل ومنع العدو من تحقيق أهداف، ونحن على يقين بأنّ ثبات المقاومة والصمود الأسطوري لأهلنا في غزة ولبنان، سيؤسسان لنصر حتمي وأكيد، لأنّ مع الصبر نصرًا بإذن الله.