مدير مستشفى الشفاء: لا يوجد أي مكان آمن لإجلاء المرضى والمصابين من المستشفيات – موقع قناة المنار – لبنان
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November 10 2023 - 11:44

مدير مستشفى الشفاء: لا يوجد أي مكان آمن لإجلاء المرضى والمصابين من المستشفيات

منذ 1 ساعة 10 November، 2023
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