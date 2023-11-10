إعلام العدو عن مركز الجليل الطبي في الشمال: استقبلنا أكثر من 350 جريحا من المستوطنين والجنود حالة بعضهم خطيرة – موقع قناة المنار – لبنان
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November 10 2023 - 11:44

إعلام العدو عن مركز الجليل الطبي في الشمال: استقبلنا أكثر من 350 جريحا من المستوطنين والجنود حالة بعضهم خطيرة

منذ 1 ساعة 10 November، 2023
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