أبو آلاء الولائي: لا وقف لعمليات المقاومة العراقية إلّا إذا توقف العدوان على غزة

أكّد الأمين العام لكتائب سيد الشهداء، أبو آلاء الولائي، أنه لن يكون هناك وقف لعمليات المقاومة في العراق، إلّا عبر وقف الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأضاف الولائي أن “لا هدنة مع الاحتلال الأميركي في البلاد إلّا بوجود هدنة حقيقية وملزمة للعدو تجاه أهالي القطاع”. وتابع أن “لا خروج آمن للقوات الأميركية من العراق إلا عبر دخول آمن ومستمر لقوافل المساعدات الإنسانية لغزة”.

وذكّر الولائي بموقف المقاومة الإسلامية في العراق الراسخ، عبر وقوفه إلى جانب فلسطين وشعبها ومقاومتها.

وفي السياق نفسه، شدّد الأمين العام لحركة النجباء العراقية، الشيخ أكرم الكعبي، على أن “لا حلول سياسية” مع الاحتلال الأميركي في العراق، وأنّ “تهديداته لا تنفع”، مجدداً تأكيده أنّ المقاومة الإسلامية العراقية “لن تتوقّف أو تهادن أو تتراجع”.

وأعلن سابقاً أنّ “المقاومة الإسلامية العراقية قرّرت تحرير العراق عسكرياً”، مؤكداً أنّ “الأمر حُسم… والقادم أعظم”.

هذا وتواصل المقاومة الإسلامية في العراق استهداف قوات الاحتلال الأميركي في سوريا والعراق.

المصدر: بريد الموقع