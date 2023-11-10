دبابات العدو الاسرائيلي تقصف بكثافة شارع الجلاء وسط مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
November 10 2023 - 11:44

دبابات العدو الاسرائيلي تقصف بكثافة شارع الجلاء وسط مدينة غزة

منذ 2 ساعة 10 November، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة