قوات العدو الاسرائيلي تعتقل 62 فلسطينيا على الأقل من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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November 10 2023 - 10:14

قوات العدو الاسرائيلي تعتقل 62 فلسطينيا على الأقل من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة

منذ 17 mins 10 November، 2023
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