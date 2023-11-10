مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: نحو 4800 طفل قتلوا في غزة خلال شهر والعديد ما زالوا محاصرين تحت الركام – موقع قناة المنار – لبنان
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November 10 2023 - 10:14

مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: نحو 4800 طفل قتلوا في غزة خلال شهر والعديد ما زالوا محاصرين تحت الركام

منذ 24 mins 10 November، 2023
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