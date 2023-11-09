التطورات الميدانية في قطاع غزة اليوم – موقع قناة المنار – لبنان
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November 9 2023 - 22:56

التطورات الميدانية في قطاع غزة اليوم

منذ 1 ساعة 9 November، 2023
عربي وإقليمي - فلسطين

التطورات الميدانية والتصدي للعملية البرية في قطاع غزة اليوم

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