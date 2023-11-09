الشيخ الكعبي: لا حلول سياسية مع الاحتلال الأميركي في العراق

شدّد الأمين العام لحركة النجباء العراقية، الشيخ أكرم الكعبي، على أن “لا حلول سياسية” مع الاحتلال الأميركي في العراق، وأنّ “تهديداته لا تنفع”، مجدداً تأكيده أنّ المقاومة الإسلامية العراقية “لن تتوقّف أو تهادن أو تتراجع”.

وأضاف الشيخ الكعبي أنّ “من يفكّر أنّ الحلول السياسية يمكن أن تنفع، فهو واهم”، مؤكداً أنّ “الدواء هو اجتثاثه الكامل (الاحتلال الأميركي)، لينعم بلدنا بالسلام، ونتخلّص من المؤامرات والفتن”.

ودعا الأمين العام لحركة النجباء أولئك الذين يفكرون بالحلول السياسية إلى أن “يفتحوا عيونهم جيداً، ويروا الإجرام الأميركي – الصهيوني في غزة، وقتل الأطفال والمدنيين ومحاصرتهم وتجويعهم، والانتهاك الصارخ للإنسانية”.

وسبق أن أعلن الأمين العام لحركة النجباء أنّ “المقاومة الإسلامية العراقية قرّرت تحرير العراق عسكرياً”، مؤكداً أنّ “الأمر حُسم… والقادم أعظم”.

يأتي ذلك فيما تواصل المقاومة الإسلامية في العراق، استهداف القواعد الأميركية في كل من العراق وسوريا، بالصواريخ والطائرات المسيّرة، موقعةً إصابات مباشرة.

المصدر: بريد الموقع