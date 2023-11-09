اليوم الـ34 | المقاومة الفلسطينية تواصل تصديها للغزو الصهيوني لقطاع غزة

لليوم الـ 34 على التوالي، تواصل المقاومة الفلسطينية تسيطر الملاحم البطولية في تصديها للغزو الصهيوني لقطاع غزة، معلنة تدميرَ عدد كبير من الدبابات والآلياتِ المعادية ومقتل جنودِ وضباطِ العدو، مع الاستمرار بدك مستوطنات ومدن الاحتلال بالرشقات الصاروخية.

وفي السياق، أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام تدمّير دبابتين صهيونيتين في منطقة التوام، وشمال الشيخ رضوان بقذائف “الياسين105”. كما دمرت 3 آليات وجرافة صهيونيةً على أطراف مخيم الشاطئ بقذائف “الياسين105”.

وأعلنت القسام أن مجاهديها أوقعوا قوة راجلة صهيونية في كمين محكم في جحر الديك واستهدفوها بقذيفة أفراد وأجهزوا عليهم من مسافة صفر.

وكانت كتائب القسام، أعلنت مساء أمس الأربعاء، أنها ومنذ الصباح دمرت 16 آليةً عسكريةً كليًا أو جزئياً في مختلف محاور القتال، ونفذت عمليات قنص واستهداف القوات الراجلة بمختلف الأسلحة موقعة فيها إصاباتٍ محققة، ودكّت القوات المتوغلة بعشرات قذائف الهاون.

ونشرت القسام مشاهد لتصدي مجاهديها للقوات المتوغلة في محوري شمال وجنوب مدينة غزة وتدمير عدد من الآليات.

تدمير 136 آلية عسكرية

هذا وأعلن الناطق باسم كتاب القسام أبو عبيدة تدمير 136 آلية عسكرية تدميرا كليا أو جزئيا وإخراجها عن الخدمة من القوات التي دفع بها هذا العدو المرتعد إلى جزء من مساحة قطاع غزة. وقال أبو عبيدة إن هذه الآليات التي بمقدورها احتلال دولة كبيرة مترامية الأطراف مكتملة الأركان يدفع بها العدو الى جبهه لا دبابة فيها ولا طائرة ولا مجنزرة ولا حتى جبل أو هضبة أو تضاريس صعبة.

وأكد أبو عبيدة، استمرار المجاهدين في القتال والتصدي للعدوان الصهيوني في كل محاور المناورات البرية للعدو في شمال غرب مدينة غزة وفي جنوب مدينة غزة وفي شمال قطاع غزة. وتابع “بالرغم من تفادي العدو الالتحام الكامل مع مجاهدينا ومحاولته تدمير الحجر والشجر وقتل البشر وسحق المباني والمنشآت وقتل حتى الحيوانات بشكل وحشي يشبه الأساطير التي تربى عليها الصهاينة لاستعطاف العالم والتباكي والمسكنة أمامه فصدق الله العظيم “لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون”.

سرايا القدس

سرايا القدس أعلنت استهداف تجمع لآليات العدو المتوغلة غرب مجمع أنصار في غزة بعدد من قذائف الهاون، وقصف مدينة أسدود المحتلة برشقة صاروخية.

هذا واستهدفت سرايا القدس، الأربعاء، عددا من الآليات المدرعة للعدو في محور غرب غزة بقذائف التاندوم وعبوات العمل الفدائي، مؤكدة تدمير إحدى الآليات ووجود إصابات محققة في صفوف العدو.

واستهدفت سرايا القدس تجمع آليات ومدرعات للعدو في محيط فندق المشتل شمال غرب غزة، والحشودات العسكرية في محيط موقع مارس العسكري بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

كما قصفت السرايا “علوميم” و”كفار عزة” و”نير إسحاق” برشقات صاروخية مركزة.

ونشرت سرايا القدس مشاهد لاستهداف آلية “ميركفا 4 باز” للعدو شمال غرب الشيخ رضوان بقذيفة تاندوم مضادة للدروع.

القوات المسلحة اليمنية تسقط طائرة أمريكية

ودعماً ونصرةً لمظلومية الشعب الفلسطيني، أعلنت القوات المسلحة اليمنية، الأربعاء، أن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة أمريكية MQ9 أثناء قيامها بأعمال عدائية ورصد وتجسس في أجواء المياه الإقليمية اليمنية وضمن الدعم العسكري الأمريكي للكيان الإسرائيلي.

وأوضح بيان القوات المسلحة أنه تم إسقاطها بالسلاح المناسب وأكد حق القوات المسلحة اليمنية في الدفاع عن البلاد والتصدي لكل التهديدات المعادية.

وقال بيان القوات المسلحة إن التحركات المعادية “لن تثني القوات المسلحة اليمنية عن الاستمرار في تنفيذ العمليات العسكرية ضد الكيان الإسرائيلي دعماً ونصرةً لمظلومية الشعب الفلسطيني”.

المقاومة الاسلامية في لبنان تواصل عملياتها

في لبنان، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية ‏الأربعاء موقع بياض بليدا بالاسلحة المناسبة.‏

وردًا على العدوان الصهيوني الآثم الذي استهدف سيارة إسعاف تابعة لكشافة الرسالة ‏الإسلامية، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية بالأسلحة المباشرة قوة مشاة إسرائيلية قرب ثكنة دوفيف ‏وأوقعوا فيها إصابات مؤكدة بين قتيل وجريح. ‏

كما استهدف مجاهدو المقاومة بالأسلحة المناسبة قوة مشاة صهيونية في محيط قاعدة شوميرا ‏وأوقعوا فيها إصابات مؤكدة.‏

وفي العراق دك قواعد الاحتلال الأمريكي متواصل

المقاومة الإسلامية في العراق أعلنت أنها استهدفت الاربعاء قاعدة الاحتلال الأمريكي في الشدادي جنوب مدينة الحسكة السورية، بالطائرات المسيّرة، وقد تمت إصابتها بشكل مباشر.

وفي بيان آخر، اعلنت المقاومة أنها استهدفت للمرة الثانية هذا اليوم قاعدة الاحتلال الأمريكي في الشدادي جنوب مدينة الحسكة السورية، بواسطة الصواريخ، وقد تمت إصابتها بشكل مباشر.

ووزع الإعلام الحربي للمقاومة مشاهد من استهداف القاعدة في الشدادي.

كما هاجمت المقاومة الإسلامية في العراق، القاعدة الأمريكية “حرير” شمال العراق بطائرتين مسيرتين.

وأعلنت المقاومة، في بيان لها أنّ “مجاهديها استهدفوا قاعدة الاحتلال الأمريكي “حرير” شمال العراق، بطائرتين مسيرتين، وأصابتا أهدافهما بشكل مباشر”.

ووزع الإعلام الحربي مشاهد من عمليات المقاومة التي استهدفت قاعدة الاحتلال الامريكي “حرير” شمال العراق أمس الثلاثاء.

المصدر: موقع المنار