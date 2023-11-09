نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري: أداء  ‫محور المقاومة متقدم ومتميز وخاصة حزب الله واليمن والعراق – موقع قناة المنار – لبنان
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November 9 2023 - 00:04

نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري: أداء  ‫محور المقاومة متقدم ومتميز وخاصة حزب الله واليمن والعراق

منذ 34 mins 8 November، 2023
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