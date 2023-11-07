طائرات العدو الصهيوني تنفذ سلسلة غارات على خانيونس في قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
November 7 2023 - 22:22

طائرات العدو الصهيوني تنفذ سلسلة غارات على خانيونس في قطاع غزة

منذ 58 mins 7 November، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة