‫إعلام العدو: عسقلان سجلت على قائمة المدن والمناطق الأكثر ‫تضرراً في الحرب الدائرة بفعل الصواريخ التي سقطت عليها من غزة  – موقع قناة المنار – لبنان
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November 7 2023 - 14:06

‫إعلام العدو: عسقلان سجلت على قائمة المدن والمناطق الأكثر ‫تضرراً في الحرب الدائرة بفعل الصواريخ التي سقطت عليها من غزة 

منذ 15 mins 7 November، 2023
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