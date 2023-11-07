المقاومة الفلسطينية تواصل صد قوات العدو واطلاق الصواريخ

اعلنت كتائب القسام انها دمرت 3 دبابات وناقلة جند وجرافة صهيونية على مشارف مخيم الشاطئ بقذائف الياسين 105.

كما دكت كتائب القسام تحشدات العدو المتوغلة في قطاع غزة بقذائف ‫الهاون من العيار الثقيل.

كتـائب المجـاهدين اعلنت ان مجاهديها خاضوا اشتباكا مع قوة خاصة للعدو الصهيوني غرب مدينة غزة فجر اليوم، مما أجبرها على الانسحاب. كما اعلنت ال‫كتائب قصف مستوطنة “سديروت” برشقة صاروخية .

بدورها قصفت سرايا القدس مجمع “مفتاحيم” برشقة صاروخية.

المقاومة الفلسطينية اطلقت رشقة صاروخية تجاه مدينة عسقلان ‫المحتلة كما دوت صفارات الانذار في غلاف غزة.