المقاومة الفلسطينية تواصل صد قوات العدو واطلاق الصواريخ

اعلنت كتائب القسام انها دمرت 3 دبابات وناقلة جند وجرافة صهيونية على مشارف مخيم الشاطئ بقذائف الياسين 105.
كما دكت كتائب القسام تحشدات العدو المتوغلة في قطاع غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل.
كتـائب المجـاهدين اعلنت ان مجاهديها خاضوا اشتباكا مع قوة خاصة للعدو الصهيوني غرب مدينة غزة فجر اليوم، مما أجبرها على الانسحاب. كما اعلنت الكتائب قصف مستوطنة “سديروت” برشقة صاروخية .
بدورها قصفت سرايا القدس مجمع “مفتاحيم” برشقة صاروخية.
المقاومة الفلسطينية اطلقت رشقة صاروخية تجاه مدينة عسقلان المحتلة كما دوت صفارات الانذار في غلاف غزة.