مراسل المنار: سقوط صاروخين من القبة الحديدية في منطقة مفتوحة في خراج بلدة الطيري في جنوب لبنان بعد محاولة اعتراض فاشلة – موقع قناة المنار – لبنان
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November 7 2023 - 14:06

مراسل المنار: سقوط صاروخين من القبة الحديدية في منطقة مفتوحة في خراج بلدة الطيري في جنوب لبنان بعد محاولة اعتراض فاشلة

منذ 48 mins 7 November، 2023
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