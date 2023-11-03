‫الهلال الأحمر الفلسطيني: 22 إصابة خلال قصف صهيوني استهدف  ‫محيط مستشفى القدس في تل الهوا بقطاع غزة  – موقع قناة المنار – لبنان
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November 3 2023 - 10:02

‫الهلال الأحمر الفلسطيني: 22 إصابة خلال قصف صهيوني استهدف  ‫محيط مستشفى القدس في تل الهوا بقطاع غزة 

منذ 49 mins 3 November، 2023
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