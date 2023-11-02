‫المقاومة الإسلامية في العراق: استهدفنا هدفا حيويا للكيان  ‫الصهيوني على سواحل البحر الميت ردا على مجازره بحق الفلسطينيين – موقع قناة المنار – لبنان
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November 2 2023 - 22:38

‫المقاومة الإسلامية في العراق: استهدفنا هدفا حيويا للكيان  ‫الصهيوني على سواحل البحر الميت ردا على مجازره بحق الفلسطينيين

منذ 37 mins 2 November، 2023
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