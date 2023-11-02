العدوان على غزة في يومه السابع والعشرين… العدو يغطي على خسائر الميدان بارتكاب المزيد من المجازر

وفي اليوم السابع والعشرين للعدوان الوحشي المتواصل على قطاع غزة، يستمر الأخير بارتكاب المجازر بحق أهل القطاع من الأطفال والنساء، إضافة إلى الامعان بتدمير الأبنية والبنية التحتية، وذلك في محاولة للتغطية على الهزائم المتلاحقة والخسائر التي يتكبدها نتيجة التوغل البري المحدود داخل أراضي القطاع، حيث اعترف العدو بمقتل ثمانية عشر من جنوده، اثر إعلان جيش الاحتلال صباح اليوم الخميس “مقتل جندي من الكتيبة 7007 خلال المعارك الجارية شمالي القطاع”، إضافة إلى اعتراف العدو بمقتل ضابط برتبة مقدم يشغل منصب قائد الكتيبة 53 في اللواء 188 وإصابة ثلاثة جنود بجروح خطيرة. في وقت تؤكد فيه المقاومة الفلسطينية أن الحصيلة أكبر من ذلك بكثير.

وفي التفاصيل، فلقد ارتكب جيش الاحتلال مجزرة ثانية في مخيم جباليا، ليرتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان إلى 9061، ينهم 3760 طفلاً والمصابين إلى 32000. وقد أعلنت الصحة الفلسطينية في القطاع ارتكاب العدو خمسة عشر مجزرة خلال الـ 24 الأخيرة راح ضحيتها 256 شهيداً.

مقابل ذلك، أقرّ رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن قواته تكبدت خسائر مؤلمة في غزة، كما اعترف وزير الحرب يوآف غالانت بتلقي ضربة قاسية في غزة. يأتي ذلك في وقت أعلن فيه الناطق العسكري الإسرائيلي اليوم أن عدد الجنود والضباط الذين قتلوا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي ارتفع إلى 332، مشيراً إلى أن عدد “المخطوفين” في غزة ارتفع إلى 242.

وفي سياق التطورات الميدانية في القطاع، دوّت صفارات الإنذار في جيا وميفكاعيم في غلاف غزة.

كما قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إن قواتها من النخبة اشتبكت فجر اليوم مع قوة راجلة من جيش الاحتلال الإسرائيلي شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة. في ما أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) استهدافها مجموعة من “جنود العدو” في جحر الديك بقذيفة “آر بي جي” مضادة للأفراد خلال المواجهات المستمرة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في محاور في قطاع غزة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت كتائب القسام أنها استهدفت دبابة وجرافة للاحتلال الإسرائيلي في محور شمال غرب غزة بقذيفتي “الياسين 105”.

يترافق ذلك مع استمرار المواجهات العنيفة بين مجاهدي المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال في الشمال الغربي لمدينة غزة، وسط قصف مدفعي إسرائيلي مكثف على مناطق عدة بالقطاع.

أما فيما يتعلق بتطورات الظروف الانسانية الصعبة التي يعيشها القطاع نتيجة الحصار المفروض من قبل العدو، فقد قال وزير الصحة التركي إن مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني العامل في غزة أوقف عمله بشكل كامل أمس نتيجة نفاد الوقود. وأضاف الوزير أن المجتمع الدولي والمؤسسات ذات الصلة لم تتخذ الإجراءات الكافية لمنع الهجمات على المستشفى. وناشد المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة كل الأطراف لتوفير ممر آمن لتدفق المساعدات الطبية إلى غزة بشكل عاجل، محذرا من كارثة صحية وشيكة نتيجة قرب توقف مولد مستشفى الشفاء عن العمل.

من جانبه، قال المدير العام للمستشفيات في غزة إن أجهزة غسل الكلى في المستشفى الإندونيسي قد تتوقف بسبب نقص الوقود. وذكر المدير أن 70% من خدمات المستشفى الإندونيسي مهددة بالتوقف بسبب تعطل المولدات لنفاد الوقود.

ووقع عدد من الفلسطينين بين شهيد ومصاب إثر قصف طائرات الاحتلال منزلا في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، في حين قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة إن الاحتلال ما زال يرتكب مجزرة تلو أخرى ويركز على المناطق المأهولة بالسكان. واستهدفت طائرات الاحتلال ايضاً شققا سكنية في أحد الأبراج بمنطقة السامر في مدينة غزة، إلى جانب قصفها سيارة مدنية في منطقة جباليا النزلة شمالي القطاع.

هذا واستهدف قصف إسرائيلي بعدد من الصواريخ ميناء الصيادين غرب خان يونس جنوبي القطاع، كما قصفت زوارق حربية إسرائيلية عدداً من المناطق المتاخمة لساحل قطاع غزة. وسقط 5 شهداء وعدد من الجرحى في قصف إسرائيلي استهدف محيط مدرسة للأونروا بمخيم الشاطئ غرب غزة، حيث أطلق الاحتلال قنابل الفوسفور على المدرسة.

وفي وقت سابق صباح اليوم، استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرين في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

طيران الاحتلال الإسرائيلي شنّ ايضاً غارة على منطقة الفالوجا غرب مخيم جباليا شمالي قطاع غزة. وكانت قوات الاحتلال قصفت مربعا سكنيا في الفالوجا أمس الأربعاء، مما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات قرب الحي الذي ارتكبت فيه مجزرة أسفرت عن استشهاد وإصابة حوالي 400 فلسطيني، معظمهم من الأطفال.

في حي الزيتون، سقط شهداء وجرحى جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا بمدينة غزة، وجددت مقاتلات حربية للعدو غاراتها على منطقة تل الهوا للمرة الثانية خلال ساعات.

وفي وقت تتواصل فيه هذه الإبادة بحق أهل غزة، قالت الخارجية الأميركية إن الوزير أنتوني بلينكن سيبحث في تل أبيب “جهود حماية الأميركيين في “إسرائيل” والضفة الغربية وغزة، والإفراج عن الرهائن”، وذلك بالتزامن مع اعلان الرئيس الأميركي جو بايدن إن “ما نحتاجه هو هدنة إنسانية في غزة لاستعادة الرهائن”. وزعمت الخارجية الأميركية أن بلينكن سيبحث في الأراضي المحتلة “زيادة حجم المساعدات الإنسانية التي تدخل غزة ومنع اتساع رقعة الصراع”.

المصدر: مواقع إخبارية