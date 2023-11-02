الإحتلال يواصل اعتداءاته جنوباً والمقاومة تسقط مسيرة صهيونية

أفاد مراسلنا في الجنوب ان” العدو استهدف فجر اليوم وادي العليق” بين بلدتي البستان ومروحين بنحو 30 قذيفة حارقة و ضوئية”، كما افاد عن “العثور على جثماني الشابين “ربيع الاحمد ” 20 عاماً و “امجد المحمد” 22 عاماً عاما من بلدة ‎الوزاني بعدما استهدفهما العدو امس بالرصاص أثناء رعيهما الماشية قرب نهر ‎الوزاني”.

كما سقط عدد من القذائف المعادية على خلة المحافر جنوب بلدة العديسة مقابل مستعمرة مسكفعام ، واستهدفت ‏مدفعية العدو اطراف ⁧ راميا⁩ و‏”جبل بلاط” ومنطقة “ابو لبن” في عيتا الشعب⁩.

اسقاط مسيرة صهيونية

واعلنت المقاومة الإسلامية في بيان لها:”عند الساعة ١٢/٣٥ بعد منتصف ليل الاربعاء /الخميس الموافق ٢/١١/٢٠٢٣ واثناء تحليقها فوق المناطق الحدودية مع فلسطين المحتلة في اجواء قريتي المالكية وهونين قام مجاهدو المقاومة الاسلامية باستهداف طائرة مسيرة مسلحة للعدو الاسرائيلي بواسطة صاروخ ارض جو واصابتها اصابة مباشرة مما ادى الى تحطمها وسقوطها على الفور”.

وبمزيد من الفخر والإعتزاز، زفت المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد علي رامز حمزة “حيدر علي” من بلدة الجميجمة في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.

الشهيد المجاهد علي رامز حمزة

المصدر: موقع المنار