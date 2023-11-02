سرايا القدس: قوات النخبة في السرايا تشتبك مع قوة راجلة من العدو بعد تقدم قوة مركبة مأللة من 6 آليات ميركافاة و4 جرافات شرق خانيونس – موقع قناة المنار – لبنان
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November 2 2023 - 10:26

سرايا القدس: قوات النخبة في السرايا تشتبك مع قوة راجلة من العدو بعد تقدم قوة مركبة مأللة من 6 آليات ميركافاة و4 جرافات شرق خانيونس

منذ 16 mins 2 November، 2023
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