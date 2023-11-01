دول تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع كيان العدو

أعلنت حكومة بوليفيا قطع العلاقات الدبلوماسية مع كيان العدو الاسرائيلي بسبب عدوانه الوحشي المستمر على قطاع غزة، في حين استدعت كولومبيا وتشيلي المجاورتان سفيريهما للتشاور. ونددت الدول الثلاث الواقعة في أميركا الجنوبية بالهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة وأدانت المجازر المرتكبة بحق المواطنين الفلسطينيين.

وفي السياق، قال نائب وزير الخارجية البوليفي فريدي ماماني في مؤتمر صحفي إن بلاده “قررت قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدولة الإسرائيلية رفضا وتنديدا بالهجوم العسكري الإسرائيلي العدواني وغير المتناسب الذي يجري في قطاع غزة”.

ودعت بوليفيا وتشيلي إلى وقف إطلاق النار ومرور المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وقالتا إن العدو ينتهك القانون الدولي. ووصف الرئيس الكولومبي جوستابو بيترو الهجمات في منشور على موقع إكس للتواصل الاجتماعي بأنها “مذبحة للشعب الفلسطيني”.

ولم ترد وزارة خارجية كيان الاحتلال على الفور على طلب للتعليق على قرارات الدول الثلاث، وفقاً لرويترز.

كما دعت دول أخرى مجاورة في أميركا اللاتينية، مثل المكسيك والبرازيل، في الآونة الأخيرة إلى وقف إطلاق النار. وقال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا يوم الجمعة “ما يحدث الآن هو جنون من رئيس وزراء إسرائيل الذي يريد محو قطاع غزة”.

وبوليفيا من أولى الدول التي قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع كيان العدو بسبب عدوانه على غزة.

وسبق أن قطعت بوليفيا علاقاتها الدبلوماسية مع العدو عام 2009، في ظل حكومة الرئيس اليساري إيفو موراليس، احتجاجا على عدوانه على قطاع غزة.

وفي عام 2020 أعادت حكومة رئيسة البلاد المؤقتة المنتمية لليمين جنين أنييس العلاقات. وقال الرئيس البوليفي لويس آرسي على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الاثنين “نرفض جرائم الحرب التي تُرتكب في غزة. وندعم المبادرات الدولية الرامية لضمان (دخول) المساعدات الإنسانية، بما يتوافق مع القانون الدولي”.

المصدر: موقع المنار