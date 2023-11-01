إعلام العدو : أسدود تتعرض لأعنف قصف صاروخي منذ بداية الحرب حيث سمع 20 انفجاراً على الأقل – موقع قناة المنار – لبنان
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November 1 2023 - 12:30

إعلام العدو : أسدود تتعرض لأعنف قصف صاروخي منذ بداية الحرب حيث سمع 20 انفجاراً على الأقل

منذ 1 ساعة 1 November، 2023
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