طوفان الأقصى| الإمام الخامنئي (دام ظله): ” أهل غزة سينتصرون بالصّبر والتوكّل” – موقع قناة المنار – لبنان
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November 1 2023 - 12:28

طوفان الأقصى| الإمام الخامنئي (دام ظله): ” أهل غزة سينتصرون بالصّبر والتوكّل”

منذ 1 ساعة 1 November، 2023
بيئة ومنوعات - صفحات منوعة

المصدر: موقع المنار

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