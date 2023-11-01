طوفان الأقصى| الإمام الخامنئي (دام ظله): ” أهل غزة سينتصرون بالصّبر والتوكّل” – موقع قناة المنار – لبنان
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طوفان الأقصى| الإمام الخامنئي (دام ظله): ” أهل غزة سينتصرون بالصّبر والتوكّل”
منذ 1 ساعة
1 November، 2023
بيئة ومنوعات
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صفحات منوعة
المصدر:
موقع المنار
الإمام الخامنئي (دام ظله)
طوفان الاقصى
غزة
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