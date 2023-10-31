مراسل المنار:صاروخ معادٍ جديد يستهدف محيط سقوط الصاروخ الأول في الأطراف الشمالية لبلدة عيترون في منطقة “المنحلة” – موقع قناة المنار – لبنان
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October 31 2023 - 18:20

مراسل المنار:صاروخ معادٍ جديد يستهدف محيط سقوط الصاروخ الأول في الأطراف الشمالية لبلدة عيترون في منطقة “المنحلة”

منذ 21 mins 31 October، 2023
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