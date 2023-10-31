مراسل المنار : القصف المعادي على أطراف مركبا أدى إلى حصول أضرار في بعض المنازل من دون وقوع إصابات – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 31 2023 - 18:18

مراسل المنار : القصف المعادي على أطراف مركبا أدى إلى حصول أضرار في بعض المنازل من دون وقوع إصابات

منذ 28 mins 31 October، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة