بالفيديو | رسالة من مواطن مغربي الى الفلسطينيين في غزّة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 31 2023 - 16:46

بالفيديو | رسالة من مواطن مغربي الى الفلسطينيين في غزّة

منذ 59 mins 31 October، 2023
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لبنان

لبنى قانصوه

رسالة من مواطن مغربي الى الفلسطينيين في غزّة..

المصدر: موقع المنار

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