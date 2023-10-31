اعلام العدو: تفعيل الدفاعات الجوية في ايلات قبل قليل بعد رصد صاروخ في الأجواء – موقع قناة المنار – لبنان
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October 31 2023 - 13:44

اعلام العدو: تفعيل الدفاعات الجوية في ايلات قبل قليل بعد رصد صاروخ في الأجواء

منذ 32 mins 31 October، 2023
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