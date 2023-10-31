المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة: نعلن بدء العد التنازلي ‫لتوقف المولدات الرئيسية في مستشفيي الشفاء والاندونيسي – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 31 2023 - 13:44

المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة: نعلن بدء العد التنازلي ‫لتوقف المولدات الرئيسية في مستشفيي الشفاء والاندونيسي

منذ 36 mins 31 October، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة