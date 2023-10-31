استشهاد الفتى محمد الخراز من نابلس متأثرا بإصابته برصاص العدو الاسرائيلي يوم أمس خلال المواجهات في منطقة زواتا بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 31 2023 - 10:40

استشهاد الفتى محمد الخراز من نابلس متأثرا بإصابته برصاص العدو الاسرائيلي يوم أمس خلال المواجهات في منطقة زواتا بالضفة المحتلة

منذ 45 mins 31 October، 2023
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