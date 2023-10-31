غارات صهيونية عنيفة في منطقة الدحدوح بحي الزيتون جنوب مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 31 2023 - 10:40

غارات صهيونية عنيفة في منطقة الدحدوح بحي الزيتون جنوب مدينة غزة

منذ 49 mins 31 October، 2023
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