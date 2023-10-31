مقاومون يطلقون النار تجاه مستوطنة “بات حيفر” قرب طولكرم وقوات الاحتلال تطلق القنابل المضيئة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 31 2023 - 03:04

مقاومون يطلقون النار تجاه مستوطنة “بات حيفر” قرب طولكرم وقوات الاحتلال تطلق القنابل المضيئة

منذ 6 mins 31 October، 2023
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