تجدد الغارات على محيط مستشفى الصداقة التركي – موقع قناة المنار – لبنان
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October 31 2023 - 03:02

تجدد الغارات على محيط مستشفى الصداقة التركي

منذ 48 mins 31 October، 2023
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