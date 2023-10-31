13 شهيداً من النساء والأطفال إثر قصف لطائرات الاحتلال منزلاً قرب مقر الخدمات الطبية في منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 31 2023 - 03:02

13 شهيداً من النساء والأطفال إثر قصف لطائرات الاحتلال منزلاً قرب مقر الخدمات الطبية في منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة

منذ 52 mins 31 October، 2023
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