الهلال الأحمر الفلسطيني: قصف عنيف ومتواصل يطال محيط مستشفى القدس لدرجة أن المبنى يهتز وحالة من الرعب والهلع يعيشها النازحون والطواقم العاملة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 31 2023 - 01:32

الهلال الأحمر الفلسطيني: قصف عنيف ومتواصل يطال محيط مستشفى القدس لدرجة أن المبنى يهتز وحالة من الرعب والهلع يعيشها النازحون والطواقم العاملة

منذ 32 mins 31 October، 2023
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