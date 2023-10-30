‫داوود شهاب للمنار: الحكاية لم تبدأ في 7 تشرين فالجريمة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني عمرها أكثر من 75 سنة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 30 2023 - 22:28

‫داوود شهاب للمنار: الحكاية لم تبدأ في 7 تشرين فالجريمة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني عمرها أكثر من 75 سنة

منذ 22 mins 30 October، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة