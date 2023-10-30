المقاومة الإسلامية تواصل استهدافها لمواقع العدو محققة إصابات مباشرة

تواصل المقاومة الإسلامية في لبنان، التصدي البطولي للعدوان الاسرائيلي على بعض القرى في جنوب لبنان، من خلال مهاجمة عدد من مواقع العدو محققةً إصابات مباشرة في الأفراد والتجهيزات.

وفي التفاصيل، فقد أعلنت المقاومة استهداف مجاهديها التجهيزات الفنية والتجسسية لموقع ‏بياض بليدا بالأسلحة المناسبة، محققين فيها اصابات مباشرة.

في ما يلي نص البيان الصادر عن المقاومة الإسلامية:‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَٰتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُواْ‎ ‎وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِير ﴾‏

‏ صدق الله العلي العظيم

عند الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم ‏الأثنين الواقع في 30-10-2023 ‏استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية التجهيزات الفنية والتجسسية لموقع ‏بياض بليدا بالأسلحة المناسبة وحققوا فيها اصابات مباشرة، اضافة الى ‏استهداف دشمه وحاميته وحققوا فيها اصابات مباشرة.

‏﴿‌‎ ‎وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الاثنين 30-10-2023 م

‏14 ربيع الثاني 1445 هـ

هذا وأعلن حزب الله، أن المجاهدين قاموا ايضاً باستهداف التجهيزات الفنية لموقع المطلة بالأسلحة المناسبة.

في ما يلي البيان كاملاً:

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

‏ عند الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم ‏الأثنين الواقع في 30-10-2023 ‏استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية التجهيزات الفنية لموقع المطلة ‏بالأسلحة المناسبة وحققوا فيها اصابات مباشرة.‏‏

‏﴿‌‎ ‎وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الاثنين 30-10-2023 م

‏14 ربيع الثاني 1445 هـ

كما استهدفت التجهيزات الفنية لموقع رأس الناقورة البحري وموقع جل العلام في الناقورة من قبل مجاهدي المقاومة الإسلامية، محققين إصابات مباشرة.

وهنا نص بيان المقاومة

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

وعند الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم ‏الأثنين الواقع في 30-10-‌‏2023 ‏استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية التجهيزات الفنية لموقع رأس ‏الناقورة البحري ‏بالصواريخ الموجهة وحققوا فيها اصابات مباشرة.‌‏

‏﴿‌‎ ‎وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الاثنين 30-10-2023 م

‏14 ربيع الثاني 1445 هـ

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

‏ عند الساعة (15:20) من بعد ظهر يوم ‏الأثنين الواقع في 30-10-2023 ‌‏استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية موقع جل العلام في الناقورة ‏بالصواريخ ‏الموجهة وحققوا اصابات مباشرة في دشمه وتجهيزاته.‏‏ ‏

‏﴿‌‎ ‎وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الاثنين 30-10-2023 م

‏14 ربيع الثاني 1445 هـ

ثكنة برانيت كانت ايضاً هدفاً لمجاهدي المقاومة الإسلامية، إذ تمّ استهدافها وتحقيق أسلحة مباشرة في تجهيزاتها الفنية.

في ما يلي نص البيان

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

عند الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم ‏الأثنين الواقع في 30-10-2023 ‌‏استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية التجهيزات الفنية لثكنة برانيت ‏بالأسلحة المناسبة وحققوا فيها وفي دشم الثكنة وحاميتها اصابات مباشرة.

‏ ‏‏﴿‌‎ ‎وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الاثنين 30-10-2023 م

‏14 ربيع الثاني 1445 هـ

وانعكاساً لمعادلة “وحدة الساحات” بين جماعات المقاومة، قامت المقاومة الإسلامية في العراق باستهداف قاعدة الاحتلال الأمريكي في حقل غاز كونيكو بريف دير الزور الشمالي برشقة صاروخية.

وفي ما يلي البيان الصادر عن المقاومة الاسلامية في العراق:

بسم الله الرحمن الرحيم

(أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ)

صدق الله العلي العظيم

استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة الاحتلال الأمريكي في حقل غاز كونيكو بريف دير الزور الشمالي برشقة صاروخية ، أصابت أهدافها بشكل مباشر.

المقاومة الإسلامية في العراق

الاثنين ١٤ ربيع الآخر ١٤٤٥ هـ

هذا وزفّت المقاومة الإسلامية في لبنان اليوم الاثنين المجاهد منير يوسف عاشور (أبو زينب)، من بلدة شقرا في جنوب لبنان، شهيداً على طريق القدس.

المصدر: موقع المنار