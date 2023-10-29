الاجواء في المنطقة الحدودية جنوب لبنان مع مراسلي المنار – موقع قناة المنار – لبنان
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October 29 2023 - 20:08

الاجواء في المنطقة الحدودية جنوب لبنان مع مراسلي المنار

منذ 10 mins 29 October، 2023
لبنان

الاوضاع الآن وفي الساعات الماضية في المنطقة الحدودية جنوب لبنان مع مراسلي المنار.

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