ميقاتي يلتقي أمير قطر ويبحث معه التطورات في الاراضي الفلسطينية والعلاقات الثنائية

التقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، في الديوان الأميري صباح اليوم الاحد، في حضور رئيس الحكومة القطرية وزير الخارجية محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني.

تم خلال اللقاء عرض آخر تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية والمنطقة، إضافة إلى مناقشة العلاقات الثنائية بين لبنان وقطر وسبل تعزيزها وتطويرها.

بعد ذلك عقد رئيس الحكومة اجتماعا مع رئيس الحكومة القطرية وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، في حضور القائمة باعمال سفارة لبنان لدى دولة قطر السفيرة فرح بري.

بعد ذلك، عقدت خلوة بين الرئيسين ميقاتي والشيخ محمد بن عبد الرحمن.

وكان رئيس الحكومة وصل الى قطر صباحا واستقبله في المطار وزير الدوله في وزارة الخارجية محمد بن عبد العزيز الخليفي والقائمة باعمال سفارة لبنان في قطر .

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام